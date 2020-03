Coronavirus, “Non è un gioco, la mia vita si è stravolta”

Coronavirus, il giovane torinese in terapia intensiva:”Non è un gioco, la mia vita si è stravolta”. In un video racconta la sua esperienza

Gianni Zampino è il 41 enne di Torino ricoverato in terapia intensiva all’ospedale. Già suo padre è morto qualche giorno fa, vittima del Covid-19. Il tg 1 della sera del 15 marzo ha pubblicato il video del giovane in cui racconta la sua esperienza. Zampino ribadisce che non bisogna sottovalutare la malattia anche se si è giovane e pieni di vita. “Troppa gente prende sottogamba questo Coronavirus, che personalmente mi ha stravolto la vita da circa 10 giorni”. Con queste parole si apre il video. “C’è troppa ignoranza, troppo poche le informazioni date, e quindi il mio messaggio è di fare veramente attenzione, di stare a casa questi 15 giorni. State con le vostre famiglie, giocate a giochi di società, vedetevi un film, leggete un libro. Ma solo tutti quanti insieme, se seguiamo queste regole, potremo riprendere le nostre video in mano – sottolinea – Dovete capire che non è un gioco: io passo le notti con un respiratore, non riesco a dormire, la mia vita si è stravolta – prosegue – vorrei che nessuno provasse le sofferenze che sto provando io, questo sembra un film horror, ma purtroppo non lo è“.

Giovanni ora sta meglio, probabilmente lo spostano dalla rianimazione. Suo padre, invece, non ce l’ha fatta. Il 79enne è morto qualche giorno fa all’ospedale Maria Vittoria dove era stato ricoverato insieme al figlio. Papà Antonio era un soggetto a rischio perché anziano e dializzato. “Sono venuti a prenderci con due medicalizzate – racconta il 41enne – quella è stata l’ultima volta in cui ho visto mio padre – continua – Ho scoperto che era morto perché mi è arrivato un messaggio di condoglianze. A inizio settimana credo, non so il giorno esatto in cui mio padre ha perso la vita. Mio fratello ha preferito non dirmi nulla visto che anche io sono ancora in ospedale”.

