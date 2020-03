Coronavirus, tronista di Maria positivo: “Non c’è una cura”

Leonardo Greco, ex tronista di Maria De Filippi, è risultato positivo al coronavirus. Leonardo aveva già mandato l’allarme sui social mentre era in ospedale e non era ancora certo di averlo contratto: già lì aveva paura, non riusciva a respirare ed era nel completo panico. Dopo due tamponi negativi, è risultato positivo, rischiando davvero di non farcela. Ha vissuto la paura e il terrore, ma ha vinto la battaglia più grande e col sorriso acceso come non mai, negli scorsi giorni ha raccontato i miglioramenti del suo stato di salute. “Ciao ragazzi, io sono da due giorni a casa e voglio fare questo video perché sto vedendo i telegiornali e non ce la faccio più a vedere tutta la gente che si ammala, perché stavo male pure io” ha esordito così, in un video che ha pubblicato sui social.

“Non c’è cura al coronavirus”

Ha deciso di sfruttare la sua popolarità per mandare un messaggio e mettere tutti in allarme. “Io voglio cercare di farvi capire che non c’è cura, non c’è vaccino. C’è solo la prevenzione. Questo virus non ti guarda in faccia. Questo virus ti prende. E se ti prende bene, ti spacca da dentro. Non è solo febbre e tosse. Io ho avuto febbre a 39 per 13 giorni. La notte prima che venissi ricoverato, ho avuto una crisi respiratoria. Dovete mettervi in testa di rimanere a casa. Se voi pensate all’aperitivo, alla passeggiata, alla voglia di uscire, sappiate che non ci sarà un futuro per queste cose, se voi vi ostinate a non ascoltare. Io ho amici della mia età che sono ricoverati, che hanno il casco per respirare. Conosco gente che ha avuto bisogno della pronazione, ovvero il coma farmacologico, braccia legate dietro la schiena, a pancia in giù, a testa in giù. Intubati per respirare. L’unica cosa che ti danno sono sei pastiglie al giorno che sono veleno puro. Ti distruggono e causano nausea, dissenteria, spossatezza. Per prenderti l’ossigeno nel sangue. Ti fanno delle punture arteriose ai polsi che fanno malissimo. Non lo dico per spaventarvi ma per raccontarvi la verità. Riflettete! Io tutt’ora sono chiuso in casa e ho una polmonite. Rimanete a casa per uscite domani, fatelo per voi, per gli altri. Rimanete a casa!”