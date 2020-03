Decreto coronavirus e il caso dei Clochard: Restate in casa, ma quale?”

Quello dei clochard è un caso che scuote queste dure giornate scandite dal decreto coronavirus. Bisogna rimanere in casa, ma chi la casa non ce l’ha?

Quello dei clochard è un caso che scuote ancor di più in queste dure giornate scandite dai decreti. Non si può stare in strada, bisogna rimanere in casa, ma chi la casa non ce l’ha? Un bel problema. “E ci dicono: state in casa. Ma quale casa, io l’ho persa tre anni fa”. Il signor Pacifico ha oltre 70 anni, e così dimostra, potrebbero però essere sessanta. “La strada consuma”, dice Patrizia Sironi, responsabile acquisti della fondazione, una delle più forti in città. Ma ieri ha penato a comprare gel disinfettanti e mascherine per operatori e clochard, “ne ho trovate 11.700, dureranno poco”. Lo staff gira la città di notte, qualcuno dovrà pure assistere i poverissimi che non sanno dove stare. Giovedì mattina un ucraino è stato denunciato da una volante perché camminava in via Crescenzago – “all’altezza del palo 27”, da verbale – e “non ottemperava alle disposizioni del decreto”. Poi la questura ha fatto sapere che la denuncia non avrà seguito, per lui e gli altri.

Nei giorni scorsi è accaduto anche che sia stato denunciato da una volante del commissariato di polizia di Lambrate “in quanto non ottemperava alle disposizioni del decreto” per il contenimento dell’emergenza coronavirus. E’ quanto accaduto a un senzatetto ucraino, con regolare permesso di soggiorno, a Milano. “Evidentemente una persona che vive in strada non ha una casa dove stare – dice a La Repubblica MilanoMagda Baietta, presidente dell’associazione Ronda della carità -. Di solito il senzatetto denunciato viene al nostro centro diurno, ma da questa settimana siamo chiusi anche noi”. “Come questo cittadino, decine di altri senza dimora rischiano di subire una denuncia penale. E’ assurdo, bisognerebbe aiutare chi in questo momento è più esposto e in pericolo, non causargli danni giudiziari”, aggiunge Baietta, che non è l’unica a segnalare problemi simili. La Croce Rossa, infatti, dichiara: “Si sono spostati dal centro e stanno più in periferia. Facciamo anche più fatica del solito a rintracciarli e a spiegare loro che cosa sta succedendo. Ovviamente loro hanno una percezione molto strana della realtà, non si rendono conto dei pericoli e spesso non credono nemmeno a quello che diciamo. In più non c’è cibo, non ci sono aiuti per loro, non ci sono più punti di riferimento”.

