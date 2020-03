Silvia Toffanin ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha svelato un simpaticissimo retroscena su Silvio Berlusconi.

Silvia Toffanin è una conduttrice italiana legata sentimentalmente a Pier Silvio Berlusconi dal 2002. Il suo programma “Verissimo”, al momento, non sta andando in onda perché la Mediaset ha deciso di sospenderlo fino a data da destinarsi a causa dell’emergenza coronavirus. Fino a qualche settimana fa si discuteva su una possibile rottura tra lei e Berlusconi: la bella conduttrice ha subito smentito con alcune dichiarazioni molto forti. “Cercavo l’amore e l’ho trovato. Sono innamoratissima e felice. Il matrimonio mi spaventa, perché non vorrei mai che la persona che mi sta al fianco ogni giorno fosse lì solo perché deve, non perché voglia farlo. Vorrei che mi scegliesse sempre, come io scelgo lui”. I fan della coppia sognano un bel matrimonio ma al momento pare che non ci sarà. La donna, tuttavia, ha un ottimo rapporto anche con la famiglia di Pier Silvio: qualche tempo fa ha parlato del rapporto del suocero Berlusconi con i suoi figli.

Retroscena Berlusconi, le parole di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin, qualche settimana fa, ha parlato di suo suocero Silvio Berlusconi. La conduttrice di “Verissimo” ha speso parole al miele per l’ex premier durante un’intervista con Fiorello. “Silvio Berlusconi è un nonno amorevole? E’ vero, è dolcissimo. Per i suoi nipotini si è vestito anche da Superman per strappare un sorriso“. La Toffanin ha sempre preferito non parlare della sua vita privata e non è quasi mai stata al centro del gossip. Con Pier Silvio Berlusconi ha avuto due figli, Lorenzo Mattia nato il 10 giugno del 2010 e Sofia Valentina, nata il 10 settembre del 2015.

