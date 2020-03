Smartworking e inquinamento indoor: occhio a cambiare l’aria

Secondo quanto raccontato da Corrado Cerutti di Genano Italia, leader nella produzione di purificatori per l’aria, a Il Sole 24 ore:«È in aumento la richiesta per la nostra linea indoor», racconta «Non ci sono filtri, che sono un modo meccanico per trattenere virus e batteri, ma viene utilizzato un “effetto corona” attraverso il quale le nanoparticelle vengono debellate con forti scariche elettriche».

«I nostri dispositivi in realtà nascono per gli ospedali come medical devices», continua Cerutti «anche se in Italia, secondo una nuova direttiva europea, non possono più essere chiamati così. Abbiamo avuto una grande richiesta da parte della Cina dall’inizio dell’emergenza coronavirus. A Wuhan e nelle altre città ne abbiamo venduti 200».

«Dopo il 20 febbraio anche in Italia è aumentata la richiesta. Abbiamo già installato 60 impianti per virus tipo Sars e Mers: kit che aspirano l’aria dalle stanze, la trattano, uccidono i virus e la purificano, per pazienti infetti e a tutela degli operatori sanitari».