Coronavirus, arriva l’annuncio UFFICIALE su Euro 2020

Coronavirus, ecco la decisione attesissima sul futuro di Euro 2020 di calcio: arriva la prima comunicazione ufficiale

Giornata molto importante per le implicazioni dell’emergenza coronavirus. Mentre in tutto il mondo, non solo in Italia, aumentano contagi e vittime, con numerosi paesi che fanno i conti con gli effetti della pandemia, il calcio internazionale prende decisioni per il futuro. All’Uefa, in corso la conference call tra le varie componenti (club e federazioni nazionali) per decidere il futuro di Euro 2020 e delle competizioni come Champions League ed Europa League. Dalla giornata di oggi, verranno fuori le date dei nuovi calendari. A tal proposito, è già arrivata una prima comunicazione ufficiale.

Euro 2020 sarà rinviato al 2021. L’annuncio arriva non dalla Uefa, ma dall’account Twitter della federazione calcistica della Norvegia, che spiega: “L’Uefa ha deciso che l’Europeo si disputerà nel 2021, dall’11 giugno all’11 luglio. Ulteriori comunicazioni arriveranno successivamente”. Sarebbe stata dunque presa la decisione di spostare la competizione continentale di un anno, sarebbe la prima volta che si disputerebbe dunque in anni dispari. A seguire, dovrebbe arrivare non solo la comunicazione ufficiale dalla Uefa ma anche la scelta relativa a Champions ed Europa League. A questo punto, recuperando le date ‘estive’ o comunque in tarda primavera, si può provare ad ipotizzare di salvare le competizioni in corso. Resta da capire come si muoverà la Uefa, relativamente all’ipotesi di eventuali Final Four o quant’altro e se la deadline sarà quella del 30 giugno oppure ci sarà una deroga.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

