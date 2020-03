Coronavirus Italia, “paziente 1” guarito di nuovo positivo | Il virologo spiega

Il “paziente 1”, ricoverato all’ospedale Amedeo di Savoia, pur essendo dichiarato guarito, è risultato nuovamente positivo al test per il Coronavirus

Non potrà essere dimesso dall’ospedale per malattie infettive Amedeo di Savoia in questi giorni come previsto il “paziente 1“, primo paziente piemontese contagiato dal Coronavirus. Infatti, seppur dichiarato guarito, il quarantenne manager torinese, dovrà restare in isolamento nel nosocomio. L’uomo, contagiato dopo aver avuto con altri casi riscontrati in Lombardia, sembrava destinato alle dimissioni dalla struttura a seguito di diversi accertamenti e numerose cure che lo avevano portato a risultare negativo. Ieri però il colpo di scena. Un tampone di controllo è risultato positivo seppur di basso grado.

Coronavirus Italia, il professor Di Perri: “Paziente 1 guarito, lo confermiamo”

Ciononostante, il professor Giovanni Di Perri, virologo e responsabile Malattie infettive all’Amedeo di Savoia, ha sottolineato. “Ma è guarito, lo confermiamo. In questi casi è abbastanza normale che ci sia una fase di oscillazione fra negatività e positività. Succede in tutte le infezioni“. Infatti in varie infezioni virali, nonostante il paziente risulti guarito, si riscontra una diffusione del virus in tempi lunghi. Stiamo parlando dunque della parte finale dell’infezione, non di una recidiva.

La decisione di trattenere l’uomo all’interno dell’ospedale è stata presa però a tutela dei familiari e della popolazione intera. Tuttavia il “paziente 1” resterà in isolamento. Il manager torinese dovrà quindi pazientare ancora qualche giorno prima di tornare alla sua vita normale dopo settimane di apprensione. Il dottor Di Perri spiega poi che l’uomo si dovrà sottoporre a un altro test di controllo. Solo così si sarà certi della sua completa negatività al virus e dunque procedere in sicurezza alle sue dimissioni dall’ospedale.

