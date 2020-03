Coronavirus Lombardia | muore una figura fondamentale | FOTO

La situazione Coronavirus Lombardia è estremamente grave, nonostante l’impegno di tanti medici ed infermieri. Proprio uno di loro ha perso la vita per il Covid-19.

Alzano Lombardo ha perso una dei suoi guerrieri in prima fila contro l’emergenza assoluta Coronavirus Lombardia. Domenica 15 marzo è morta Ivana Valoti, ostetrica dell’ospedale ‘Pesenti-Fenaroli’ della stessa Alzano, in provincia di Bergamo.

Il sindaco Camillo Bertocchi la ricorda così con un messaggio su Facebook. “Carattere forte e cuore grande. Una parola buona per tutti e soprattutto persona competente, concreta e diretta”. La donna ha contratto il virus Covid-19 che tanto dolore sta disseminando in particolar modo in Lombardia e nello specifico nella provincia di Bergamo. Ivana era molto conosciuta nella sua comunità ed assai apprezzata per il lavoro che svolgeva. Aveva 58 anni ed era madre di due figli, che la piangono assieme al marito Roberto. Il sindaco continua: “Ivana, hai fatto nascere un’infinità di bimbi (compreso il mio Nicolò). E sei stata il punto di riferimento per tante mamme in momenti fondamentali e difficili per una donna. Ci mancherai, Ivana!”. La foto della donna è a fine articolo.

Coronavirus Lombardia, è una situazione da incubo

Ma è solo una delle tante tragedie avvenute in quella specifica zona d’Italia. In Lombardia il Coronavirus sta uccidendo come fece a suo tempo la peste di manzoniana memoria. In molti infatti stanno perdendo parenti ed amici nel giro di poche ore. Tutto all’improvviso e senza che si possa fare qualcosa. In molti casi genitori, zii ed altri familiari restano isolati in ospedale fino alla fine. Senza poter vedere nessuno dei propri cari, a causa delle restrizioni anti-contagio attualmente vigenti. Ed anche celebrare i funerali è un qualcosa che si limita ad un atto sbrigativo e che deve essere il più veloce possibile.

