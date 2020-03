La spesa online ci aiuta a restare a casa. Basta ordinare dal web per ricevere tutto a domicilio. Non solo grande distribuzione ma anche tante e rinomate realtà di nicchia che offrono prodotti di prima qualità

Ai tempi del coronavirus cambiano le abitudini anche sulla modalità di fare la spesa. È essenziale rimanere a casa, ormai lo sappiamo tutti, ed uscire solo se necessario. Tra le necessità la spesa è contemplata ma e si può evitare di uscire anche per quello, è meglio. In nostro aiuto arriva la spesa online, quella che basta ordinarla su internet, come un capo di abbigliamento o di elettronica, ed arriva direttamente a casa.

Nei primi giorni di emergenza i supermercati, soprattutto nelle grandi città, sono stati presi d’assalto con folle di persone in fila ad attendere il proprio turno per cercare di accaparrarsi scorte alimentari il più possibile. Non si tratta di un’emergenza alimentare, il governo lo ha spiegato più volte.

E allora perché non affidarsi al web, quando è possibile, e dare tutti un’ulteriore mano? Oltre alle grandi catene di market che offrono il servizio della spesa online, ci sono tante altre piccole ma prestigiose realtà in Italia che effettuano le consegne a domicilio con ordinazioni online.

Spesa online, cosa si può acquistare sul web

Quando parliamo di spesa online non ci riferiamo solo alla spesa da grande distribuzione ma anche ad aziende di nicchia che offrono servizi di eccellenza.

Molti sono infatti i cosiddetti orti a domicilio che consegnano i loro prodotti della terra a casa. E poi ancora le aziende bio che propongono frutta e verdura di stagione, carne e pesce fresco, salumi, formaggi e latticini di propria produzione e ancora uova, pane, vino e birra artigianale. Insomma un po’ come andare dal proprio contadino di fiducia o al banco del mercato rionale senza muoversi di casa però.

E poi ci sono anche i siti dedicati agli animali, come ai bambini, che mettono a disposizione tutto l’occorrente per la loro cura. Anche articoli dell’ultimo minuto che in brevissimo tempo arrivano direttamente a casa.

Oggi basta solo organizzarsi e tutto è possibile in termini di acquisti. Le opportunità per non uscire di casa ci sono, anche quando si tratta di beni di prima necessità. E allora facciamo tutti un piccolo sforzo e scegliamo la spesa online. Nello stesso tempo sosteniamo le aziende italiane che in questo momento difficile con la spesa online possono continuare a lavorare.

E nei piccoli paesi dove magari la spesa online non arriva, molti sono i commercianti che si sono organizzati con le consegne a domicilio. Basta telefonare ed ordinare direttamente ciò che occorre. Niente di più facile ed immediato per restare a casa.

