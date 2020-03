Coronavirus, positivo attore del Trono di spade. L’annuncio sui social: “io e la mia famiglia siamo in solamento. Restate in quarantena”.

Il coronavirus colpisce anche il mondo dello spettacolo, e non solo italiano. Se in Italia sono risultati positivi Nicola Porro e, secondo le ultime notizie anche Piero Chiambretti, all’estero, sono stati contagiati dal Covid-19 Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson. Oggi, inoltre, è arrivata la notizia della positività di un attore del Trono di Spade.

Coronavirus: positivo Kristofer Hivju, il Tormund del Trono di Spade

Il Covid-19 ha colpito Kristofer Hivju, il Tormund della serie tv dei record Trono di Spade. Ad annunciare la positività al virus è stato lo stesso attore con un messaggio su Instagram.

“Saluti dalla Norvegia! Mi spiace dire che oggi sono risultato positivo al Covid19, al Coronavirus. Io e la mia famiglia siamo in isolamento e in auto-quarantena. Stiamo tutti bene in salute, io ho solo i normali sintomi di un raffreddore”, ha spiegato l’attore nel suo lungo post.

L’emergenza coronavirus è ormai mondiale e il numero dei contagiati continua ad aumentare in tutti i Paesi in cui è presente il virsu. L’attore di Game of Thrones esorta così tutti a fare attenzione e a rispettare tutte le norme di sicurezza per evitare il contagio.

“Ci sono persone d alto rischio con diagnosi devastanti, per questo dovete stare tutti molto attenti”, scrive l’attore. “Lavate le mani, tenete le persone almeno a un metro e mezzo di distanza, restate in quarantena, fate tutto quello che è in vostro potere per permettere al virus di non svilupparsi”, aggiunge.

Poi conclude con un messaggio di speranza per tutti: “Insieme possiamo combattere il virus ed aiutare le crisi nei nostri ospedali. Vi prego di prendervi cura di voi stessi, gli uni con gli altri, mantenete le distanze e restate in salute”.