Coronavirus e quarantena: i cibi da evitare per non ingrassare

A causa del coronavirus non possiamo uscire di casa. Siamo costretti a questo periodo di quarantena dove non possiamo vivere i nostri impegni di tutti i giorni, il lavoro, la palestra, le uscite con gli amici, tutto quello che possiamo fare è stare in casa e cercare di intrattenerci con quello che abbiamo. Siamo molto fortunati perché abbiamo il WI-FI, televisione, cellulare, distrazioni di ogni tipo, eppure non riusciamo a fare a meno di cedere alle tentazioni. Al cibo. Non riusciamo proprio a fare a meno di mangiare a quantità industriale. Si tratta di fame psicologica, non l’abbiamo ma pensiamo di averla e questo ci porta ad alzarci dal letto soltanto per andare a vedere cosa c’è nel nostro frigorifero e nelle dispense. Frughiamo tra merendine, patatine e cioccolato. Così per tutto il giorno, rischiando di mettere su davvero tanto peso in questo periodo già critico di per sé.

Per mantenere la forma fisica durante l’isolamento, scegliete pasti leggeri da suddividere in 5 momenti della giornata. A colazione non rinunciate ad una tazza di caffè, accompagnata da latte, tè o una spremuta di frutta fresca. Poi qualche fetta biscottata o del pane tostato con marmellata o miele. A metà mattinata potete concedervi uno spuntino: un po’ di frutta secca o uno yogurt sono l’ideale. A pranzo un primo piatto con un contorno di verdure. Nel pomeriggio arriva l’ora della merenda: una bevanda calda con qualche biscottino. Magari una piccola porzione di gelato alla frutta o un pezzettino di cioccolato fondente. Per la cela, l’ultimo pasto della giornata, alternate pesce, carni bianche, passato di verdure, uova e formaggi.