La dieta che potenzia il nostro sistema immunitario

Il nostro sistema immunitario ha bisogno di una dieta corretta e i migliori integratori. Ecco i consigli degli esperti del settore

Il rischio di ammalarsi dipende dal nostro sistema immunitario. Se quello funziona bene il pericolo di infezioni è più basso. La maggior parte dei germi ci fa ammalare solo la prima volta che li incontriamo, poiché il nostro corpo ne tiene memoria e, in seguito, è in grado di combatterli. Ma come funziona esattamente il nostro sistema immunitario? Fin dal primo momento di vita il nostro corpo è bombardato da agenti patogeni come virus e batteri, il cui unico scopo è trovare un ambiente favorevole nel quale vivere e riprodursi. Non tutti i microrganismi sono dannosi ma quando il patogeno trova terreno fertile, nel nostro corpo iniziano a manifestarsi i sintomi della malattia di cui il microrganismo è responsabile. Per questo il nostro sistema immunitario utilizza ciò che ha a disposizione ovvero organi linfatici, cellule, mediatori chimici e barriere fisiche. Tutte le armi che utilizza il nostro sistema hanno bisogno di vitamina A, vitamina C, vitamina D, zinco, ferro e selenio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Coronavirus, la malattia è meno aggressiva sulle donne

Una dieta sana per un sistema immunitario sano

Un’alimentazione sana, completa e variegata è certamente fondamentale per salvaguardare lo stato di benessere. Ancora più importante è però tenere bene a mente quali sono gli elementi più importanti per tutelare il nostro organismo. La vitamina C è un nutriente essenziale che non viene prodotto normalmente dal corpo umano. Serve a rafforzare le difese immunitarie poiché supporta la funzione di barriera della nostra pelle contro i patogeni. Il selenio è un minerale presente in quantità piccole nell’organismo, nonostante sia essenziale per molteplici funzioni. È un antiossidante che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo; contribuisce alla normale attività del sistema immunitario, migliorando la produzione di anticorpi. Lo zinco rafforza le difese immunitarie perché stabilizza la membrana cellulare, interagisce con le piastrine. Uno stile di vita corretto e un’alimentazione sana contribuiscono certamente al benessere e a stare in salute.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Clima, i ghiacciai si sciolgono più velocemente: lo studio degli esperti