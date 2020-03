Melissa Satta: “Ricordo momenti stupendi”, i fan impazziscono – FOTO

Melissa Satta si lascia andare alla nostalgia in questi giorni di quarantena e posta uno scatto su Instagram da perdere la testa

Ottavo giorno di Italia zona protetta per il coronavirus, momenti difficili per tutti a cui si cerca di abituarsi, per una situazione mai vissuta e mai neanche immaginata prima. Una pausa forzata per molti, obbligati a restare a casa, in cui dedicarsi alla famiglia e al tempo libero. E’ così anche per Melissa Satta, che alcuni giorni prima della chiusura ha raggiunto, con suo figlio Maddox, il suo Kevin Prince Boateng ad Istanbul. Il ghanese infatti da gennaio si è trasferito dalla Fiorentina al Besiktas. Da lì, sta osservando con preoccupazione gli sviluppi della situazione, non mancando mai di pensare all’Italia.

Qualche giorno fa, Melissa ha risposto agli hater che la accusavano di essere ‘scappata’ dal paese. Una replica appassionata, senza peli sulla lingua. Del resto, l’ex velina è sempre stata piuttosto franca nelle sue esternazioni. Rimane sempre molto attiva su Instagram, dove ha pensato di far sorridere i fan con un suo scatto estivo. Una foto in costume semplicemente da urlo, in cui poter ammirare tutte le sue forme perfette. Uno scatto di grande sensualità e al tempo stesso dal sapore nostalgico, con una didascalia eloquente: “Ricordo momenti stupendi nella mia amata Sardegna”. Voglia d’estate per lei, e per tutti, in attesa che l’emergenza finisca.

