Temperature in netto rialzo e un picco di caldo sono previsti per il meteo dei prossimi giorni con picchi di 24°C, ma non i tutta Italia. Il caldo però durerà poco

La primavera è alle porte? Decisamente sì non solo per il calendario astronomico ma anche per il meteo. Nei prossimi giorni, infatti, è previsto l’arrivo vicino il territorio italiano di una robusta area di alta pressione. Cosa significa questo? Che il tempo sarà sempre più stabile e dunque soleggiato.

Secondo gli esperti meteo, infatti, nei prossimi giorni gli italiani faranno i conti con un innalzamento considerevole delle temperature. Si parla addirittura di un vero e proprio boom di caldo, con picchi di 24°C. Termometri che si innalzano dunque in alcune parti del Paese quasi a sfiorare temperature che si addicono più ad un avvicinarsi dell’estate che piuttosto della primavera.

I primi segnali positivi inizieranno a vedersi già da oggi. Sull’Italia la presenza “sempre più evidente di un anticiclone” come spiegano gli esperti “porterà ad un generale ed ulteriore miglioramento delle condizioni meteo e le temperature cominceranno timidamente a dare segnali positivi soprattutto durante il giorno”. Queste le prime spiegazioni arrivate oggi dalla piattaforma de ilmeteo.it.

Ma non esultiamo troppo perché la notte e le prime ore della mattina, soprattutto al Nord e nelle valli più interne del Centro, le temperature saranno ancora un po’ fredde.

Meteo, l’arrivo della prima fase calda

Il meteo per la settimana parla chiaro. “La fase più calda si registrerà soprattutto tra mercoledì e giovedì – spiegano da ilmeteo.it. – quando l’alta pressione riuscirà ad avvolgere con il suo carico di stabilità ed aria molto mite praticamente tutto il Paese”.

In questi giorni della settimana i valori delle temperature saranno prossimi ai 20°C specie al Centro-Nord con “picchi anche di 23-24 gradi nelle vallate più interne del Trentino alto Adige – continuano nella spiegazione gli esperti – Valori termici superiori ai 20 gradi si registreranno anche su molte città come a Milano, Bologna, Firenze e Roma”.

Non bisogna però cantare vittoria troppo presto. Il caldo durerà poco. “Sul finire della settimana, l’alta pressione comincerà a dare qualche segnale di affaticamento” hanno concluso dalla piattaforma de ilmeteo.it. “Già da venerdì cominceranno ad affluire masse d’aria meno miti e più umide che potrebbero prendere ulteriore energia nel corso del weekend provocando una maggior incidenza delle nubi e qualche pioggia a partire dal Nord con un conseguente nuovo e generale calo termico”.

