Musica, la classifica delle canzoni più suonate dai balconi

Al tempo del coronavirus parte la Balcony Music con la musica più cantata e suonata in tutto lo Stivale. Sul podio l’Inno di Mameli incalzato da Azzurro e Cielo è sempre più blu cantanti a squarciagola

Le lunghe giornate in casa vengono scandite da applausi, flash mob e cori di musica che intonano le canzoni più belle e famose del nostro Paese. Al tempo del coronavirus l’Italia, chiusa in casa per evitare l’aumento dei contagi, si ritrova unita e più forte che mai attraverso la musica. Le note ci permettono di abbracciarci virtualmente, cantare e ballare, per staccare la spina dalla noia domestica ma anche per lanciare un messaggio chiaro e preciso.

L’Italia e gli italiani ci sono, resistono, ce la metteranno tutta per affrontare questo virus subdolo e invisibile. Si rialzeranno più forti di prima, ne sono convinti tutti. La musica unisce ed incoraggia, aiuta a dare un sostegno a chi è in prima linea nei giorni dell’emergenza. Ha permesso agli italiani di dire grazie ai medici e agli infermieri che ogni giorno salvano vite. Un ringraziamento per tutto lo sforzo e l’amore che ci stanno mettendo in una situazione non facile.

Ed è così che è nata una classifica musicale ad hoc, quella che stila le hit più in voga del momento cantate e suonate dai balconi. Si chiama la Balcony Music ed indica i brani più graditi dai balconi d’Italia. L’ha stilata il Mei monitorando il gradimento del pubblico affacciato in tutta Italia.

Musica, le hit dei balconi più gradite di questa settimana

La Balcony Music è stata stilata per la prima volta questa settimana. Una classifica che annovera la musica che identifica per lo più l’Italia in questi giorni di #iorestoacasa. Domina e vince ogni competizione l’Inno di Mameli con la Fratelli d’Italia cantata più e più volte in un flash mob che ha unito il Paese intero. La prima canzone, e da brividi, cantata e intonata da tutti i balconi dello Stivale. Alle 18 del 12 marzo e poi ancora alle 12 del giorno seguente.

E da qui un susseguirsi di appuntamenti che hanno visto riproporre a più non posso anche due canzoni immortali della musica italiana: Azzurro e Il Cielo è sempre più blu. Sul podio delle hit dunque anche Paolo Conte e Rino Gaetano.

Quarto e quino posto invece sono occupati dalla tradizione regionale con Romagna Mia e un pari merito tra O mia bela Madunina e Abbracciame, una sfida a colpi di note tra Milano e Napoli.

Molte altre le canzoni che sono state intonate in questi giorni. Tra queste Certe Notti di Luciano Ligabue, Viva l’Italia di Francesco De Gregori, L’Italiano di Toto Cutugno, Meraviglioso di Domenico Modugno, Che vita meravigliosa di Diodato e La Canzone del Sole di Lucio Battisti.

