Ufficiale: Olimpiadi di Tokio si giocano, il comunicato

Si giocheranno regolarmente questa estate le Olimpiadi di Tokio. Nessun rinvio quindi per l’emergenza coronavirus. Questo è il comunicato con il quale si è scongiurato, il rinvio. «L’emergenza legata al virus COVID-19 sta influenzando i preparativi per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e sta cambiando di giorno in giorno. Il CIO rimane pienamente impegnato nei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e, con più di quattro mesi prima dei Giochi, non crede sia necessario prendere decisioni drastiche in questa fase. E che qualsiasi speculazione in questo momento sarebbe controproducente. Il CIO incoraggia tutti gli atleti a continuare a prepararsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel miglior modo possibile”.

Olimpiadi di Tokio si giocano, dubbi sul calcio

Grossi dubbi sugli esiti dei campionati di calcio sia locali che internazionali come le coppe. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Bellinazzo, Sole24Ore: “Mi risulta che verrà rinviato l’incontro del 23 Marzo che doveva decidere sul destino del campionato. Il buon senso della UEFA ha indotto ad uno spostamento dell’Europeo per dare spazio ai campionati, dopodiché c’è il problema di tenuta dell’insieme del sistema calcio. In questi anni c’è stata una selezione naturale in LegaPro data dalla lunga crisi del 2008, oggi ci troviamo di fronte ad una crisi economica di cui possiamo appena intravedere il profilo, ma molto profonda. E’ evidente che si porrà il problema e c’è la probabilità che molte società non riusciranno ad iscriversi ai campionati, per cui potrebbe tornare d’attualità il tema di riforma delle leghe”.

