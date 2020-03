Serena Grandi, all’AdnKronos, commenta la positività di Piero Chiambretti al coronavirus: “l’ho abbracciato e baciato. Poi sono andata da Barbara D’Urso”.

Serena Grandi, su Instagram, augura una pronta guarigione a Piero Chiambretti che sarebbe risultato positivo al coronavirus e affida all‘AdnKronos le sue dichiarazioni in merito alla vicinanza che ha avuto con il conduttore de La Repubblica delle Donne, programma sospeso da Mediaset.

Serena Grandi: “Piero Chiambretti positivo al coronavirus, l’ho abbracciato e baciato. Mi metto in autoquarantena”

Serena Grandi è stata ospite di Piero Chiambretti all’interno del programma La Repubblica delle Donne e, dopo aver saputo della presunta positività del conduttore al coronavirus, ai microfoni dell’AdnKronos, spiega di aver deciso di mettersi in autoquarantena in attesa di capire il protocollo da seguire.

“Sono stata da Piero Chiambretti per ben due volte, ci siamo abbracciati e baciati e in attesa di capire che tipo di protocollo devo adottate mi metto in autoquarantena’’ – ha spiegato l’attore all’AdnKronos. “Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero – prosegue l’attrice -, spero guarisca presto. Sono preoccupata anche molto per la mamma anziana. Io sono ipocondriaca e sono preoccupata ma per ora sto benissimo’’.

“Ora che ci penso – ha aggiunto la Grandi – dopo essere stata ospite da lui ho avuto una brutta febbre e tosse durata solo qualche giorno e ho pensato che fosse stata causata dalla radioterapia a cui mi sono dovuta sottoporre per un tumore al seno. Vai a sapere! – ha aggiunto – dopo Chiambretti sono stata ospite per due volte anche da Barbara D’Urso speriamo che finisca tutto per il meglio”.

Sulle condizioni di Piero Chiambretti, nel frattempo, fa chiarezza il Corriere della Sera secondo cui non ci sarebbe ancora la certezza della positività del conduttore. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, “il tampone effettuato su Chiambretti ha in realtà dato un esito incerto, quindi al momento l’attore e conduttore non è positivo.