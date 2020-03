Giovane vittima del Coronavirus: si tratta di Fabrizio Marchetti, ragazzo di 32 anni, ucciso dal virus che sta falcidiando l’Italia

Fabrizio Marchetti, barista di Nova Milanese, è una delle più giovani vittime del Coronavirus. Si tratta infatti di un ragazzo di appena 32 anni. Negli scorsi mesi l’uomo era stato a Cuba, dove aveva contratto un’infezione. Essa ne aveva indebolito le difese immunitarie. A inizio marzo i primi sintomi, simili a una comune influenza con febbre alta. Successivamente il ricovero in ospedale, a cui è seguito un aggravamento delle sue condizioni e infine il decesso.

Una cliente su Facebook ne parla così. “Era il proprietario del bellissimo Mada Coffee & Bakery di Seveso Aveva sempre un sorriso per tutti e per mesi ha allietato le mie mattinate e i pomeriggi del sabato col mio ragazzo“. Anche molti altri lo ricordano come una persone che “ascoltava tutti e si raccontava“. Un ragazzo che – viene descritto da altre persone – “sapeva proprio come farsi voler bene, il tempo volava e poi lui si ritrovava a fine giornata a regalarci le brioche solo per ringraziarci della compagnia. Un’anima bella e rara“.

Coronavirus, i pensieri di amici e conoscenti per il 32enne Fabrizio Marchetti

Tramite i social un’amica di famiglia ha annunciato che “Fabrizio verrà cremato, ma i suoi familiari ci tengono a dargli il funerale che merita non appena sarà finita quest’emergenza. Verrà celebrato a Nova Milanese“. Sulla pagina dell’accademia di arti marziali che il ragazzo frequentava, si legge. “Ti ricorderemo sempre sorridente“. Altri ancora che lo conoscevano scrivono.

“Eri sempre pieno di idee e voglia di fare, non ti fermavi mai. È stato un onore averti conosciuto e aver condiviso parte della vita con te“. E ancora. “Educato, gentile, buono come il pane, generoso e incredibilmente dolce. Fabrizio rispecchiava quella generazione di ragazzi in gamba e con la testa sulle spalle. Aveva sogni infiniti che concretizzava poco per volta. Mi mancherà vederlo appassionarsi per ogni cosa“, oltre a una cascata di “ti voglio bene“. Infine qualcuno vorrebbe “far arrivare un pensiero alla sua mamma” abbracciando così almeno a distanza la famiglia.

