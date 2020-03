Coronavirus, Juventus: le dichiarazioni di Matuidi dopo la positività

Coronavirus, Juventus: dopo Rugani, positivo anche Matuidi. Il francese ha postato un lungo messaggio su Instagram e ha svelato il suo stato d’animo.

Il coronavirus non fa sconti e si sta diffondendo con prepotenza anche nel mondo dello sport. In casa Juventus, ad esempio, c’è stato un altro tampone positivo dopo quello di Daniele Rugani: si tratta di Blaise Matuidi. Il calciatore francese, stando al comunicato ufficiale del club bianconero, si trova attualmente in isolamento volontario e verrà monitorato con attenzione. Il ragazzo, al momento, è asintomatico. La moglie dell’ex pilastro del Paris Saint Germain ha spiegato su Instagram che senza un test non avrebbe mai saputo della positività di suo marito. Il centrocampista ha voluto rassicurare tutti i suoi sostenitori attraverso i social network.

Leggi anche –> Michela Persico e Daniele Rugani positivi al coronavirus: lieto annuncio durante la quarantena

Coronavirus, Juventus: le parole di Matuidi

Blaise Matuidi ha rilasciato un lungo post su instagram per svelare il suo stato d’animo e le sue condizioni fisiche. Il francese ha svelato di essere un portatore asintomatico del virus ma di continuare ad essere moralmente positivo. “Sono cosciente di vere il privilegio di essere un calciatore professionista e di beneficiare per questo motivo di un monitoraggio sanitario regolare ed eccellente”, ha spiegato il centrocampista. Il trentaduenne ha ringraziato anche tutti i tifosi e gli amici e ha consigliato di restare disciplinati per poter ritornare ad abbracciare i nostri figli e festeggiare i gol con i compagni. Il post di Matuidi è molto bello e infonde positività in un momento di grande angoscia e dolore. Per accompagnare il messaggio, il ragazzo ha pubblicato una foto in cui mostra il suo sorriso e la sua energia.

Leggi anche –> Coronavirus, Juventus: Daniele Rugani torna a rilasciare dichiarazioni