Disinfettare le scarpe: quali sono i metodi più efficaci

Come disinfettare le scarpe. Ecco quali sono i metodi più efficaci per pulirle e igienizzarle in modo rapido e efficiente

In molti non hanno l’abitudine di togliersi le scarpe appena varcata la soglia di casa. Sbagliato. Molte volte le scarpe sono portatrici di batteri e potrebbero mettere a rischio la nostra salute. Potrebbero portare in casa germi provenienti dalla strada, o resti di rifiuti tossici e chimici. Se non disinfettate dopo essere state indossate, potrebbero rivelarsi un’arma pericolosa, soprattutto per chi ha le difese immunitarie basse, più a rischio di infezioni o per i bambini, che si ritrovano spesso a gattonare o giocare sul pavimento. Oggi, il nostro nemico principale è il Coronavirus, che secondo le stime riuscirebbe a sopravvivere fino 3 giorni sulle superfici e 3 ore in aria, quindi è fondamentale fare attenzione alla propria igiene: solo prendendo le giuste precauzioni si eviterà di andare incontro a questa terribile infezione.

Come disinfettare la scarpe

Quali sono i metodi più efficaci per disinfettare le scarpe? Innanzitutto bisogna toglierle appena si apre la porta di casa, lasciandole sul pianerottolo, in terrazza o sul davanzale della finestra. Esistono vari modi per pulire le scarpe sia naturali che artificiali. I prodotti a base di oli essenziali sono ottimi per disinfettare. Hanno proprietà battericide e fungicidi. In particolare, è consigliabile puntare su olio di eucalipto, menta peperita, bergamotto o timo, ovvero tutte sostanze antibatteriche. Anche gli spray sono perfetti per pulire le calzature. Quasi tutti sono a base di sostanze microbiologicamente attive e particelle d’argento, entrambe capaci di eliminare i batteri e assorbire i cattivi odori. Un’altra soluzione è il mix di acqua e candeggina, che di solito viene usato per disinfettare l’interno delle scarpe. La radiazione ultravioletta è il metodo più efficace per disinfettare le scarpe. Chi possiede una lampada che genera la radiazione UV-C può avvicinarla tranquillamente alla calzatura per un quarto d’ora, così da uccidere batteri, virus, funghi e germi.

