“E’ morto come un cane” il dolore di chi ha perso la persona che amava

Coronavirus Bergamo, la figlia di un paziente morto ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha raccontato una vicenda triste.

Il coronavirus continua a diffondersi in tutto il mondo. L’epicentro iniziale del nuovo covid-19 era la città cinese di Wuhan, ma oggi l’Italia si trova sicuramente nella situazione più preoccupante. Il nostro paese è in piena emergenza: il numero dei contagi aumenta sempre di più, così come quelli dei decessi. Le persone necessitano di cure in terapia intensiva ma i posti iniziano a scarseggiare. Nel nord Italia il virus sta circolando velocemente e diverse città stanno vivendo una situazione drammatica e complessa. A Bergamo, ad esempio, i casi continuano ad aumentare e ogni giorno continuano a morire tantissimi cittadini. L’ospedale Papa Giovanni XXIII non ha più posti per la terapia intensiva: è stato allestito un padiglione per circa 250 pazienti in Fiera Lavori. La figlia di un uomo deceduto ad Alzano Lombardo (Bergamo) a causa del coronavirus ha rilasciato un video all’Ansa in cui ha svelato uno scenario drammatico.

Coronavirus Bergamo: le parole della figlia di un uomo morto a causa del coronavirus

Roberta – il nome della coraggiosa ragazza del video pubblicato dall’Ansa – ha parlato dell’emergenza della città lombarda. “Non è giusto che papà sia morto così. Muoiono tutti come dei cani, come dei porci. La gente continua a dire che erano vecchi, erano malati… era mio padre, non era vecchio e non era malato”. La donna ha anche svelato che le pompe funebri continuano ad ammassare le bare in chiesa e per suo padre bisogna attendere tre settimane. Roberta ha spiegato di aver inizialmente sottovalutato il virus, pubblicando post molto scherzosi, e ha consigliato di restare a casa per far rallentare il contagio.

