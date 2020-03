Ester Xhaferaj non ce l’ha fatta, nonostante la lotta per sopravvivere per dieci giorni, la ragazza si è dovuta arrendere: fatale per lei un incidente

Ester Xhaferaj è deceduta ieri dopo dieci giorni di agonia. I medici del Santa Croce di Cuneo hanno fatto di tutto per evitare il decesso, ma ormai la morte cerebrale era irreversibile. Fatale per lei è stato un incidente, avvenuto la sera di sabato 7 marzo. È stato allora che l’auto su cui viaggiava si è schiantata contro il cancello di un’abitazione a Vicoforte. La ragazza 18enne era all’interno della macchina insieme ad altre due persone. Il conducente rischia di essere accusato di omicidio colposo, un atto solitamente dovuto in casi di questo genere.

La Procura potrebbe disporre gli atti e l’autopsia. In questo modo si capirà con maggior chiarezza il motivo per cui la giovane sia morta dopo il frontale di fronte al muro della casa che si trova all’angolo con via Roma. Per Ester però non ci sarà alcun funerale in chiesa, con fiori e folla di amici e conoscenti. Per lei solo una cerimonia in famiglia in forma privata a causa dell’emergenza Coronavirus. La ragazza viveva a Mondovì dove frequentava il terzo anno dell’istituto professionale Cigna Baruffi Garelli. Il suo sogno era quello di diventare un’odontoiatra.

LEGGI ANCHE —> Drammatico incidente stradale in mattinata: tragico il bilancio

Ester Xhaferaj, i ricordi di amici e conoscenti della 18enne

Il preside Giacomo Melino riferisce lo sgomento dei suoi compagni: “Anche loro, i nostri ragazzi, vivono un momento molto difficile. Non ci sono istruzioni per l’uso in una morte così giovane in cui all’improvviso viene meno anche il rito collettivo del funerale, della veglia e dell’abbraccio corale. In giorni come questi è ancora più difficile elaborare un lutto“. Il preside ha inviato ieri un telegramma a nome suo e di tutti i suoi ragazzi alla famiglia di Ester. Quest’ultima era residente al Borgato di Mondovì con il fratello, egli stesso studente nella stessa scuola, e la mamma e il papà, originari dell’Albania.

Compagni e insegnanti hanno invece scritto una lettera aperta. Il titolo è “Ester, non ti dimenticheremo“. È dedicata alla bellezza dei suoi 18 anni. “Ricorderemo sempre la vivacità positiva, il brio e la spensieratezza che sapeva trasmettere alla classe e a noi docenti con la bellezza dei suoi anni“. La squadra di pallavolo che ha frequentato dal mini volley all’Under 14, la Lpm di Mondovì, ha proposto un collage di foto salutandola con il messaggio. “Ti ricorderemo sempre così, con la maglia da pumina e un raggiante sorriso“. Infine il sindaco Paolo Adriano ha dichiarato: “In giorni già di per sé tristi questa è un’altra notizia che addolora profondamente tutti noi“.

LEGGI ANCHE —> Drammatico incidente stradale: due morti