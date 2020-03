Ludovica Pagani, lo scatto in costume è esplosivo – FOTO

Ludovica Pagani delizia i suoi fan con una foto in costume davvero molto accattivante su Instagram, solita pioggia di like e commenti

Momenti difficili per l’emergenza coronavirus in tutta Italia, soprattutto in Lombardia. In particolare nella provincia di Bergamo, numerosissimi i casi, purtroppo, di contagi e di decessi. Una problematica avvertita anche da personaggi influenti e più o meno noti della zona orobica. Tra questi, l’influencer Ludovica Pagani che più volte ha dedicato, dal suo profilo Instagram, messaggi di vicinanza alla sua gente.

La bionda bergamasca è uno dei personaggi più in vista dei social network e a sua volta sta vivendo i giorni di isolamento, come tutti. Dai quali però cerca comunque di tenere alto l’umore dei suoi numerosi ed appassionati followers. Uno degli ultimi post, in particolare, fa davvero sognare. Ludovica appare con un costume molto appariscente e colorato, che contorna in maniera molto provocante le sue forme esplosive e sensuali. Un post che vi proponiamo e che come ovvio che sia ha raccolto la solita pioggia di like e commenti entusiasti. Su Youtube, va a gonfie vele la web serie ‘Casa Pagani’, pubblicizzata a dovere da questo post. In molti seguono con affetto le gesta di Ludovica e forse anche solo per qualche istante hanno deviato i loro pensieri dall’emergenza in atto.

