Michela Persico e Daniele Rugani positivi al coronavirus: lieto annuncio durante la quarantena

Daniele Rugani, primo calciatore italiano positivo al coronavirus, e la sua fidanzata Francesca Persico contagiata starebbero per diventare genitori.

Daniele Rugani, difensore della Juventus, è stato il primo calciatore italiano a risultare positivo al coronavirus. Anche la sua fidanzata Michela Persico è stata contagiata. La coppia prima della notizia che ha sconvolto le loro vite stava vivendo un momento idilliaco: i due, infatti, stanno per diventare genitori.

Daniele Rugani e Michela Persico, positivi al coronavirus: lei è incinta

Daniele Rugani e Michela Persico sono risultati positivi al nuovo coronavirus. Prima di essere raggiunti però dalla terribile epidemia i due stavano vivendo uno dei momenti più lieti per una coppia: il diventare genitori. La giornalista è in dolce attesa del loro primo figlio ed è al terzo mese di gravidanza.

In un’intervista, riporta la redazione di Tgcom24 citando a sua volta il settimanale Chi, Michela Persico ha raccontato di come sta vivendo l’attuale periodo. “Non ho sintomi, sono sola, al momento non posso vedere nessuno. Ma ce la farò” dice la giornalista sportiva. E prosegue: “Non riesco ancora nemmeno a parlarne. Ma al momento devo capire cosa succederà – riporta Tgcom24 – Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita”.

Michela Persico ha parlato di come sia iniziato il loro incubo: “Daniele non aveva sintomi, poi improvvisamente due linee di febbre, quasi niente, ma è partito il controllo. Positivo. Ma stava bene. Lui sta bene e anch’io, anche se mi è appena arrivato il risultato del test: positivo”.

Un fulmine a ciel sereno, dunque, per la coppia che in un momento delicato come questo si sarebbe dovuta dedicare solo al bebè in arrivo. Ora i due vivono separati per scelta.

Il coronavirus colpisce il mondo del calcio: i giocatori positivi

Oltre a Daniele Rugani, difensore della Juventus, sono altri i calciatori risultati positivi al nuovo coronavirus. Della stessa squadra ad aver contratto il Covid-2019 anche Blaise Matuidi, centrocampista. In serie A si contano numerosi contagi:

Sampdoria 7 casi

Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Fabio Depaoli e Bartosz Bereszynsky

Fiorentina 3 casi

Dusan Vlahovic, Patrick Cutrone e German Pezzella

Hellas Verona 1 caso

Mattia Zaccagni

Non va esente neppure il calcio estero dove si sono registrati numerosi casi tra gli atleti dei più disparati campionati. Dalla Liga spagnola alla Premier League Inglese, il coronavirus ha fatto il suo ingresso nel mondo dello sport.

