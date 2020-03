Farmaco anti-coronavirus, da Napoli la risposta alle polemiche

Arriva la risposta alle polemiche del dottor Ascierto, medico del Pascale che ha avuto l’intuizione di provare il farmaco della Roche

Nel corso di Cartabianca, in onda ieri sera su Raitre, il dottor Galli dell’ospedale Sacco di Milano ha montato una polemica sulla paternità del farmaco anti-artrite sperimentato al Pascale di Napoli. La scena ha scatenato il web. A spegnere le polemiche scatenatesi in queste ore sui social ci ha pensato proprio il dottor Ascierto, medico del Pascale che ha avuto l’intuizione di provare il farmaco della Roche. Questo il messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook: In un momento di emergenza come questo, tengo a precisare che il lavoro di brainstorming fatto con il dr Franco Buonaguro e le giovani oncologhe Claudia Trojaniello e Maria Grazia Vitale, la discussione “cruciale” fatta con il dr Ming, la professionalità dei dr Montesarchio, Punzi, Parrella, Fraganza e Atripaldi dell’Ospedale dei Colli, il supporto dei nostri Direttori Generali Bianchi e Di Mauro e del nostro Direttore Scientifico Dr Botti, sono tutti elementi che sabato 7 marzo ci hanno portato ad incominciare a trattare i primi pazienti al Cotugno di Napoli. Non ci risulta che qualcuno lo stesse facendo in contemporanea e saperlo ci avrebbe peraltro aiutato.