In questo momento sono ancora necessari molti chiarimenti.

Sono invece certamente già aumentati i congedi da 3 a 12 giorni dei «permessi 104» per il mese di marzo e per quello di aprile. Invece i congedi parentali previsti che permettono ai lavoratori subordinati che hanno figli fino ai12 anni decorrono retroattivamente dal 5 marzo. Il periodo massimo utilizzabile è di 15 giorni, retribuiti comunque al 50%.

L’alternativa è il bonus di 600 euro per il baby-sitting (misura che suscita perplessità in un momento in cui persino le associazioni delle famiglie e delle colf e badanti suggeriscono di non avvalersi del servizio delle suddette per ovvi motivi sanitari).

E in ogni caso si attendono delucidazioni dall’ Inps

Il vero nodo: il bonus per i professionisti

I titolari di partita Iva dal 23 febbraio 2020, i collaboratori e i pensionati o non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, avranno diritto a un’indennità una tantum (solo per marzo) di 600 euro. Anche in merito a questa si attende Inps.