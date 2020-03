Giuseppe Conte ha rilasciato alcune importante dichiarazioni sulla grave emergenza che sta colpendo il nostro Paese e l’Europa

Il Premier Giuseppe Conte, ha fatto sapere che “le misure restrittive stanno funzionando, abbiamo evitato il collasso del sistema”. Proprio questa notte,la Bce, ha lanciato un nuovo quantitativo easing da 750 miliardi di euro.

L’emergenza Coronavirus ieri in Italia ha provocato 475 morti in 24 ore: mai così tanti in un giorno, nemmeno in Cina.

I rigidi provvedimenti presi dal governo per contrastare l’emergenza coronavirus, dalla serrata di molte attività commerciali alla chiusura delle scuole, “non potranno che essere prorogati alla scadenza”. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte. “Abbiamo evitato il collasso del sistema, le misure restrittive stanno funzionando”, sottolinea il premier.

Conte: modificheremo legislazione “golden power”

La legislazione in termine di golden power, il potere che ha lo Stato di bloccare alcuni investimenti esteri se vanno ad attaccare asset industriali o aziendali del Paese considerati strategici, potrebbe essere modificata. Lo ha annunciato il premier Conte intervistato dal Corriere della Sera. “Stiamo studiando il provvedimento – sottolinea il presidente del Consiglio – di sicuro non consentiremo a nessuno di approfittare di un momento di debolezza del nostro Paese”.

Conte: pronto un altro decreto per l’economia

Il premier Conte ha annunciato, al Corriere della Sera, che è in dirittura di arrivo (“penso fra due settimane saremo pronti per firmarlo”) un altro decreto, quella leva di politica economica interna, che nessuna iniezione di liquidità può sostituire e che per decenni è stato il punto debole della crescita italiana. “Ci stiamo lavorando giorno e notte nonostante l`emergenza – assicura – sarà un`opera di sblocco di investimenti pubblici mai vista prima”.