Lapo Elkann ha postato un messaggio sul suo profilo Twitter in cui ha puntato il dito contro coloro che escono ancora senza motivo.

Il coronavirus continua a diffondersi in Italia senza rallentare: nella giornata di oggi il bollettino del commissario per l’emergenza Borrelli è terribile. I casi positivi registrati dall’inizio dell’epidemia sono 41.035, con 3.405 decessi e 4.440 guariti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.498, mentre 14.935 sono a casa in isolamento fiduciario. Il governo italiano, per provare a ridurre la diffusione del nuovo virus, ha emanato alcuni decreti. La gente, ad esempio, non può uscire di casa se non per motivi importanti (per lavoro, per emergenza sanitaria e per fare la spesa) e bisogna rispettare la distanza di un metro dagli altri. Nonostante ciò, si continua ad uscire senza motivo: negli ultimi giorni ci sono state numerosissime denunce.

Coronavirus Italia, Lapo Elkann attacca chi esce senza motivo

Questa mattina tutti hanno visto le terribili immagini da Bergamo: nella città orobica le bare sono state caricate sui camion dei militari per trasferirle in altre province. In Lombardia l’emergenza sta mettendo in ginocchio gli ospedali: i posti per la terapia intensiva sono quasi esauriti. Lapo Elkann ha sicuramente visto le immagini e ha deciso di pubblicare un tweet per attaccare gli irresponsabili che continuano ad uscire di casa senza motivo. “Queste immagini rimarranno una pagina triste del nostro paese, ma è anche un monito per quei cogli*** che ancora escono senza validi motivi”. Il secondogenito di Margherita Agnelli ha anche consigliato di restare a casa. Proprio la famiglia Agnelli ha deciso di effettuare una donazione di 10 milioni di euro per fronteggiare l’emergenza legata al covid-19. La mossa degli Agnelli è arrivata subito dopo la maxi-donazione di Silvio Berlusconi.

Queste immagini rimarranno una pagina TRISTE del nostro Paese, ma è anche un monito per quei c….. che ancora escono senza VALIDI motivi. BISOGNA STARE A CASA! pic.twitter.com/u7FTI1BBTN — Lapo Elkann (@lapoelkann_) March 19, 2020

