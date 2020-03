Coronavirus news, annuncio in Francia: “Conosciamo la cura”

Coronavirus news, arriva l’annuncio da parte di un virologo in Francia: “Conosciamo la cura per il virus”, da dove arriva l’idea

Gli effetti della pandemia di coronavirus si sono estesi, come prevedibile, dall’Italia anche a molti altri paesi europei. Il nostro paese è ancora quello più colpito su scala europea, ma i numeri di contagi e decessi sono purtroppo in grande crescita anche all’estero. Non a caso, in Francia, a Parigi e in molte altre città, si sono riviste in questi giorni scene già vissute alle nostre latitudini. Chiusura di molte attività e restrizioni ai movimenti essenziali, assalti ai supermercati, fuga dalle metropoli. Situazioni al limite che potrebbero degenerare un po’ in tutto il globo.

In Francia, però, si dicono sicuri di avere la cura per il virus. L’annuncio arriva dal virologo Didier Raoult. Ai microfoni di ‘Les Echos’, il direttore dell’Istituto Mediterraneo per le infezioni di Marsiglia spiega di aver curato tre quarti dei suoi pazienti associando la clorochina ad un antibiotico. Il principio attivo utilizzato sarebbe il Plaquenil, già utilizzato contro la malaria. Una notizia che da’ ulteriori riscontri a quanto avvenuto in Cina, dove si erano già iniziati tali trattamenti.

L’Istituto Superiore di Sanità italiano spiega inoltre che l’idea era stata già lanciata dal nostro connazionale Andrea Savarino contro la Sars, nel 2003. Il medico sosteneva che il farmaco avesse proprietà benefiche sul sistema immunitario. L’Associazione Italiana del Farmaco, in risposta, ha messo a carico del Sistema Sanitario Nazionale l’utilizzo di clorochina e idrossiclorochina per studi clinici e terapie. Il provvedimento è apparso anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

