Tiziana Ferrario figlio, lui ha 29 anni ed accusa sintomi pesanti da Covid-19. “Il Coronavirus non fa distinzioni, gli ha sconvolto la vita”.

Il Coronavirus ha colpito anche Tiziana Ferrario, con suo figlio di 29 anni affetto dalla malattia. Lo racconta la stessa ex telegiornalista del TG1 nel corso di una intervista concessa a ‘Il Corriere della Sera’.

“Lui ha 29 anni ed un fisico perfetto. Pratica atletica a livello competitivo e lo scorso 23 febbraio ho assistito ad una sua gara ai Campionati Italiani indoor ad Ancona. Ha corso i 1500 metri. Da alcuni giorni ha accusato febbre alta, mal di gola e tosse persistenti. Dopo ogni colpo di tosse perde anche del sangue da una settimana. Il medico mi ha detto di dargli la Tachipirina ma le cose non sono migliorate e siamo andati al pronto soccorso”.

Tiziana Ferrario figlio, “Il Coronavirus non fa differenze tra giovani ed anziani”

Da lì è emersa la presenza di una polmonite in corso. Il tampone da Covid-19 ha invece mostrato positività al Coronavirus. Ora il giovane è ricoverato da due giorni in ospedale, seguendo una apposita cura. Versa in condizioni buone.”Non sente più odori e sapori, ma era così già a casa. Proprio non sa dove e come possa essersi infettato. I suoi amici stanno tutti bene e nell’azienda dove lavora nessuno in apparenza sembra ammalato”. Tiziana Ferrario, parlando del figlio e della sua attuale condizione, dice che “il Coronavirus è una patologia sudbola che colpisce tanto gli anziani quanto i giovani. Colpisce duro in quelli che già hanno delle patologie in corso e sono quindi indeboliti. Ma anche chi è in apparenza sano è a rischio. Mangiare bene e condurre una vita sana non gli ha impedito di essere attaccato. La sua esistenza è stata stravolta nel giro di pochi giorni”.

