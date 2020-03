E’ pronto l’esercito in Campania. La regione sta gestendo l’aumento dei contagi ma il governatore Vincenzo De Luca alza il livello di attenzione

La Regione Campania sta gestendo l’aumento dei contagi ma il governatore Vincenzo De Luca alza il livello di attenzione. Il presidente è consapevole che gli strumenti della sua regione non sono gli stessi del nord del paese. Per questo motivo bisogna alzare il livello di attenzione ed evitare i contagi. Così il governatore ha chiesto l’esercito al Premier Conte. Questo il messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook: “Ho avuto un colloquio telefonico con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Con lui il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Vi sarà il contributo delle Forze Armate nei controlli per il rispetto delle ordinanze che hanno l’obiettivo del contenimento del contagio da Covid-19, e ciò avverrà nelle aree che di volta in volta verranno individuate e segnalate nella nostra regione. Sarà un contributo importante, con grande misura ed equilibrio, ma anche con determinazione. Non è possibile estendere il servizio all’interno territorio italiano, ma vi sono aree in cui è necessario dare un segnale di fermezza e anche di repressione rispetto a comportamenti irresponsabili“.

E’ pronto l’esercito in Campania: in arrivo anche i test rapidi

Inoltre, ha fatto sapere che la Regione Campania sta acquistando dei kit che faranno avere risultati in minor tempo e che saranno utilizzati in primis per i sanitari: “Il monitoraggio di massa attraverso i “test rapidi” e i kit che sta acquistando in questi giorni la Regione Campania, saranno riservati nella prima fase al personale sanitario. Partiremo da chi è in prima linea e svolge un servizio essenziale, poi valuteremo di volta in volta le aree sociali più esposte a contatti, e mirando soprattutto ai soggetti asintomatici. Si ribadisce ovviamente, che al di là degli screening, lo strumento principale di lotta al contagio è la responsabilità di ogni cittadino e il rispetto rigoroso delle normative in vigore“.

