Importante richiesta del presidente della Repubblica che ha chiesto “capacità di ascolto reciproca“, “collaborazione” e “senso dell’unità nazionale“

Il momento del paese è difficile, il più duro dalla seconda guerra mondiale. Per questo motivo bisogna evitare di cadere della dialettica politica e nello scontro tra fazioni. Questo sarà stato uno dei motivi principali a spingere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a contattare le parti politiche. Il presidente della Repubblica, secondo quanto diffuso dall’agenzia Ansa, ha chiesto “capacità di ascolto reciproca“, “collaborazione” e “senso dell’unità nazionale“. L’intervento di Mattarella è stato anche confermato dalle parti politiche.

Importante richiesta, la risposta

Pronti gli interventi delle opposizioni dopo la richiesta di Sergio Mattarella. “Poco fa mi ha chiamato Mattarella, è stato cortese”, ha dichiarato Matteo Salvini subito dopo il colloquio. “Io gli ho detto che servono subito medici a Bergamo e Brescia. Ho dato la massima disponibilità a collaborare, ma dobbiamo esserlo tutti a farlo. Spero di essere chiamato oggi stesso da Conte”, ha aggiunto dando il senso che l’appello del presidente è stato raccolto. Dello steso tenore la risposta della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dopo la telefonata dal Quirinale: “ho confermato al capo dello Stato, che ringrazio, che il nostro lavoro continuerà in questa direzione. Ci auguriamo che il Governo abbia il nostro stesso atteggiamento e che si possa davvero lavorare insieme per dare risposte concrete a famiglie, imprese e lavoratori”. Una conversazione simile c’è stata con il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Il fatto che le opposizioni abbiano in fretta comunicato il contenuto dell’intervento del presidente lascia trapelare quanto si sentissero destinatarie del messaggio diplomatico e unitario.

