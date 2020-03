Raniero Guerra dell’Oms lancia un nuovo allarme che non dà certezze sui tempi. Il virus potrebbe tornare in Cina dopo il calo dei contagi

La quarantena degli italiani sta andando avanti e si fa la conta sul famoso picco guardando quindi alla fine di tutto. In realtà, a spegnere certezze ci ha pensato un esponente dell’Oms. “Il rischio che l’epidemia di Covid-19 dopo questa prima fase possa in seguito ripartire. Ciò a partire dalla Cina, dove certo non tutta la popolazione è stata colpita”: questo l’avvertimento di Ranieri Guerra, dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). “Non abbiamo ancora un vaccino, speriamo di averlo. Dobbiamo rallentare l’epidemia e il contenimento serve a questo, per garantire una migliore risposta da parte dei servizi sanitari. Ciò per evitare che vengano travolti, e per portare avanti la ricerca”, ha aggiunto Guerra, intervenendo durante la quotidiana conferenza stampa della Protezione Civile.

Nuovo allarme sui tempi: bisogna capire il trend

Già nel pomeriggio Guerra aveva sottolineato l’importanza di questa settimane per capire se l’Italia, con le sue misure restrittive, stesse andando nella giusta direzione: “In Italia sembra essere in diminuzione la velocità di espansione del virus. Questo potrebbe portare a un rallentamento della casistica. Ma occorreranno 2-3 giorni per capire il trend. Nel momento Nel momento in cui si inizia a vedere un rallentamento dell’epidemia le misure vanno rafforzate. Insomma non va abbassata la guardia”. Ranieri Guerra nella conferenza stampa della Protezione Civile ha anche rivendicato l’atteggiamento mostrato sino ad oggi dal nostro Paese. L’Italia risposto all’emergenza coronavirus “con estrema coesione sociale, per una volta, e con uno sforzo eccezionale”. Rispetto a quanto sta accadendo nel resto dell’Europa, Guerra ha sottolineato: “L’Oms guarda cosa accade in Italia perché anche in altri Paesi. Dopo una iniziale negazione, il problema si sta manifestando in tutta la sua interezza e sono stati presi provvedimenti che ricalcano quelli italiani”.

