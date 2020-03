La polemica del Jogging non riguarda solo la regione Campania. Anche in Emilia Romagna il governatore Bonaccini all’attacco

La vicenda del Jogging non riguarda solo la regione Campania. Anche in Emilia Romagna è partita la polemica legata alla mancanza di chiarezza del decreto. “Se qualcuno mi viene a spiegare che rinunciare al jogging se non si è in sicurezza è un problema drammatico, lo prendo con me e lo porto a vedere i reparti ospedalieri”. Sono le parole di Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna, ad Agorà. “Tanti stanno collaborando, ancora non tutti, i sacrifici di oggi servono per sorridere domani. Sicuro che ce la faremo, ma questa sfida non è ancora vinta. Abbraccio gli operatori sanitari, stanno facendo un lavoro straordinario”.