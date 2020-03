Raoul Bova | polemica sul Coronavirus | “C’è gente competente?”

Solleva dei dubbi sulla situazione Coronavirus in Italia, Raoul Bova. L’attore romano si rivolge ai suoi followers su Instagram.

Si pone delle domande, Raoul Bova, e le pone anche ai suoi tanti followers su Instagram. Oggetto di discussione è, inevitabilmente, la situazione Coronavirus Italia. L’attore romano si chiede: “Una riflessione me la vorrei fare. L’emergenza è gestita da persone competenti? Perché siamo arrivati fino a questo punto? Dove sono i respiratori per la gente che sta morendo??? Le mascherine???? Che Dio ci protegga”.

E nelle scorse ore Raoul Bova ha mostrato se stesso e le sue figlie piccole in un bel momento domestico, mentre gioca con loro a letto. In questa circostanza ha commentato: “Tanto sforzo per fare ridere i bambini, con la morte nel cuore. Pensando alle persone decedute a quelle che non sono messe in condizioni di lavorare in sicurezza. Grazie a tutti gli eroi di questa emergenza. Medici, paramedici, volontari”.

Raoul Bova, polemica sul Coronavirus: “Aiutate chi sta morendo”

E se non è mancato un ampio sostegno da parte di followers ed ammiratori, è anche vero che qualcuno ha risposto al bel Raoul rimproverandogli di avere innescato una polemica non utile, data la situazione. Ma lui replica così: “Forse produrre respiratori per la gente che muore? Mascherine per tutto il personale medico e per chi non ce l’ha mai avuta perché non l’ha trovata. Donare il sangue? È’ sufficiente?”.

