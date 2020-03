Antonella Clerici lutto | “Addio proprio in questo giorno speciale” FOTO

Instagram Antonella Clerici lutto, la conduttrice televisiva rende nota la scomparsa di una persona accaduta nelle scorse ore. “Adesso preghiamo”.

Ieri era la Festa del Papà ma per Antonella Clerici è stato un giorno di lutto e niente affatto felice ed in cui fare festa. Sia per l’emergenza che imperversa in Italia ormai da oltre un mese a causa del Coronavirus, sia per un lutto che ha colpito un suo amico.

Si tratta di Daniele Persegani, chef molto famoso, che purtroppo ha perso il padre proprio nelle scorse ore. Persegani è stato cuoco della Nazionale italiana ai Mondiali di Brasile 2014. Il padre viveva in piena zona rossa nel Nord Italia e questo ha fatto si che non fosse possibile per chef Persegani stargli accanto come avrebbe voluto. Anche i funerali purtroppo saranno il più sbrigativi e veloci possibili.

Antonella Clerici lutto: “Ora serve solo pregare”

Ed Antonella Clerici rilascia parole di lutto sul suo profilo Instagram scrivendo quanto segue. “E’ mancato il papa’ di @danieleperseganiofficial …ti voglio bene amico mio, vorrei abbracciarti forte e dirti che non sei solo❤️ Oggi un po’ di silenzio e preghiera”. Anche Andrea Mainardi omaggia la memoria del padre di Persegani: “Fratello mio ti sono davvero vicino… vorrei sempre vederti con questo sorriso…”.

