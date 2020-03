Belen Rodriguez, lo scatto senza veli infiamma il web – FOTO

Belen Rodriguez strepitosa su Instagram, la showgirl argentina posta una foto senza veli e i followers vanno assolutamente in delirio

Nei giorni che segnano il nostro paese, e in generale il mondo, per l’emergenza coronavirus, molte persone stanno trascorrendo a casa gran parte del loro tempo. Una misura necessaria per contenere l’aumento dei contagi, purtroppo costante. Per distrarsi, parecchi ricorrono all’utilizzo dei social, per svagarsi un po’. Da questo punto di vista i contenuti su Instagram non mancano. Un social network dove molte celebrità continuano ad essere piuttosto attive. E tra loro c’è anche Belen Rodriguez.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, l’attrice Giuliana De Sio è positiva

LEGGI ANCHE >>> Justine Mattera, ‘Senza niente per qualche like in più’ – FOTO

La showgirl argentina è sempre molto seguita e apprezzata, nel nostro paese ma non solo. Sono anni ormai che è una presenza fissa nel mondo dello spettacolo e sui social network. Tra le sue armi vincenti, la sua simpatia e solarità, ma anche i ripetuti gossip che l’hanno vista protagonista. Da circa un anno, ha ricomposto la famiglia con il suo Stefano De Martino e il piccolo Santiago, ritrovando serenità. Ciò che non è cambiato, sono la sua avvenenza e sensualità, da sempre suo marchio di fabbrica. Doti che non manca di mettere in mostra, appena può, su Instagram, a uso e consumo dei suoi tanti e appassionati followers. Uno degli ultimi scatti, nella penombra, la ritrae senza veli. Un effetto vedo-non vedo da far girare letteralmente la testa e farle guadagnare like e commenti a più non posso.

LEGGI ANCHE >>> Sabrina Salerno, in quarantena è esplosiva: si vede tutto – FOTO

LEGGI ANCHE >>> Ludovica Pagani, lo scatto in costume è esplosivo – FOTO