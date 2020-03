In merito alla situazione Coronavirus Italia, si attendono notizie positive dopo settimane di sofferenza. Parla un esperto in merito a ciò che potrebbe accadere.

Purtroppo, ogni giorno che passa, diventa sempre più concreta la consapevolezza che la situazione Coronavirus Italia non si risolverà entro questa primavera.

Il professo Pier Luigi Lopalco, che opera a Bari, si dice sicuro che l’epidemia attualmente in corso nel nostro Paese “sarà lunga. Anche con dei cali di nuovi eventuali casi di contagio, ci sarà comunque bisogno di tenere in vigore la situazione attuale delle restrizioni.

Coronavirus Italia, ci vorranno alcuni mesi prima di poter uscire di casa?

Il rallentamento delle stesse sarebbe meglio attuarlo per gradi e con estrema cautela. Di sicuro non nell’arco dei prossimi mesi. Io personalmente ritengo che sarà l’estate il momento di svolta per far si che il decreto del Governo possa finalmente cessare, almeno per quanto riguarda certe situazioni. Come ad esempio la norma che impone di restare in casa. Ma fino a quando tutti i focolai di Coronavirus in Italia rimarranno attivi, le misure vanno mantenute. E tassativamente rispettate.

