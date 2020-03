L’attrice italiana Giuliana De Sio positiva al Coronavirus parla della sua battaglia in una diretta condivisa su Instagram

Il Coronavirus attacca anche i vip. Giuliana De Sio, 65 anni, infatti è positiva al Covid-19. L’attrice italiana dopo un periodo di silenzio si affaccia al mondo attraverso una diretta condivisa su Instagram e racconta ciò che sta vivendo in questo momento: “Le tv mi chiedono di affacciarmi per un saluto, ma ora mi fa paura. Mi sento ancora affaticata. Spero di tornare più forte di prima“. La donna ha poi cercato di rispondere alle tante domande dei fan, su come ha contratto il virus, quali sono stati i sintomi e come procede l’isolamento.

Giuliana De Sio si mostra ai fan

L’attrice non sa bene come ha contratto il virus, sa solo che la battaglia per uscirne è ancora lunga e delicata. “Come sto? L’ho superata, ora devo solo superarla mentalmente“, ha spiegato De Sio, che ha definito la malattia come “la più grande prova a cui io sia mai stata sottoposta nella mia vita“. Poi continua:” Dovrei non poterla prendere più, ma mi hanno anche detto che forse non è così – è incerta – Non so chi mi ha attaccato la malattia e non mi interessa“. La donna finirà la sua fase di quarantena tra otto giorni. ” Non ho mai avuto febbre alta, sempre a 37 e mezzo. E per circa 4 giorni. Poi ho chiamato il dottore” – spiega – “Se all’epoca vi fosse venuta una febbricciola come la mia, non vi sarebbe mai venuto in mente che poteva trattarsi di coronavirus. Un mese fa in Italia ancora non se ne parlava in questi termini, se non come di un virus che era diffuso in Cina”. Conclude: “La scienza ci aiuterà“.

