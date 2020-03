Coronavirus, il tasso di mortalità in Germania per il covid-19 è molto più basso che negli altri paesi. Ci sono vari motivi.

Il coronavirus continua ad espandersi nel mondo e tutti stanno provando a contrastare l’emergenza. In Italia la situazione più complicata: nel “Bel Paese”, infatti, ci sono stati più morti rispetto alla Cina, epicentro del nuovo covid-19. In Spagna, il numero di decessi ha superato quota 1000 persone. In Germania ci sono più di 13.000 casi, con 31 vittime accertate. Il tasso di mortalità nella nazione tedesca è molto più basso rispetto a quello dell’Italia e degli altri paesi (0.3%). Seppur non considerando l’altissimo tasso della nostra nazione (8.2%), anche negli altri paesi la situazione è abbastanza critica: in Francia il tasso è dello 3,4%, in Spagna del 4,6%, in Gran Bretagna del 5,1%. Ci sono diverse motivazioni che spiegano perché questi tassi sono così diversi tra loro.

Coronavirus, perché il tasso di mortalità in Germania è molto più basso

Secondo le ultime indiscrezioni, in Germania sarebbero stati eseguiti dei test a tappeto anche su cittadini che presentavano sintomi lievi: nel nostro paese, invece, ci sarebbero numerosissimi casi positivi e asintomatici non conosciuti e non registrati che ridurrebbero il tasso di mortalità. Come se non bastasse, l’Italia fa registrare l’età media più alta rispetto agli altri paesi. C’è da dire, infine, che nei vari paesi viene utilizzato un metodo diverso per rilevare i dati in merito ai morti causati dal coronavirus. In Italia, ad esempio, vengono catalogati come morti da coronavirus anche i pazienti che avevano un quadro clinico difficile, con numerose patologie. In Cina e in Germania i medici non inserirebbero questo tipo di morti nelle statistiche.

