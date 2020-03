Laura Pausini ha scritto un post per commentare l’attuale emergenza in Italia. Nei commenti, la cantante si è infuriata.

Il coronavirus continua a diffondersi in Italia. Il nuovo covid-19 sta mettendo in ginocchio il sistema nazionale sanitario e ogni giorni aumentano a dismisura il numero dei casi positivi e dei morti. Il governo, per cercare di ridurre il contagio, ha emanato alcuni decreti: le disposizioni obbligano a stare a casa. Nonostante ciò, ci sono ancora tantissime persone che scendono in strada senza motivi importanti. Molta gente continua a protestare e a mostrare con foto e video sui social il comportamento dei cittadini. Anche numerosi vip continuano a scrivere i propri pensieri su Instagram o Twitter. Laura Pausini, ad esempio, ha scritto un lungo post per commentare l’emergenza in Italia e ha chiesto alle persone di restare a casa. La bravissima cantante di Faenza si è infuriata e ha scritto alcuni pesanti commenti. “Non posso credere ai miei occhi”, si legge su Instagram nel profilo della Pausini, “C’è gente che va ancora in giro. La fermano in tv per chiedere come mai non sono a casa e se la prendono pure. Non posso giustificare questa cosa. Per andare a correre? Per prendere una boccata d’aria? Ma apri la finestra e non rompere il…”

Leggi anche –> Coronavirus, come proteggere i neonati dal Covid-19

Coronavirus, non solo Laura Pausini: i vip consigliano di seguire le disposizioni

Nella giornata di ieri Lapo Elkann ha pubblicato un post su Twitter in cui ha puntato il dito contro gli irresponsabili che continuano ad uscire di casa. Il nativo di New York ha utilizzato alcune parole pesanti. Fiorello, invece, ha postato sul suo profilo una foto che ritrae numerose persone all’aperto che vanno in bici o si allenano. “Ci meritiamo il coprifuoco”, ha scritto lo showman.

Leggi anche –> Coronavirus Italia, Lapo Elkann attacca: “Cog***ni, dovete restare a casa”