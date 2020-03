L’alimentazione ai tempi del Covid-19, i nutrizionisti consigliano di mangiare tanti legumi e uova. Sono fondamentali per la salute

Da giorni siamo chiusi in casa a causa dell’emergenza sanitaria che tutto il mondo sta affrontando, in particolare l’Italia. E allora molti si chiedono quali siano le giuste modalità per affrontare la quarantena. L’alimentazione deve cambiare? Se si cosa bisogna aggiungere alla nostro piano alimentare? Giorgio Calabrese, medico nutrizionista consiglia:” Per evitare di trovarsi in sovrappeso una volta finita la quarantena è bene dare all’organismo più energie – spiega – suddividendo in 6 o 7 piccoli pasti quelli solidi“. Per aumentare le difese immunitarie il nostro organismo ha bisogno di più proteine: uovo, formaggio, latte, yogurt, prosciutto e carne.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Via alle ricette mediche via whatsapp o e-mail

L’alimentazione ai tempi del Covid-19

Il nostro organismo ha anche bisogno di carboidrati come la pasta, i legumi, il riso e il mais. E il dottore aggiunge: ” Ora consigliamo il cioccolato al latte perché fa produrre la serotonina – spiega – l’ormone del buon umore” E in questo momento ne serve tanto. Una regolare alimentazione aiuta ad allontanare questo nemico:” Si parte da una buona prima colazione: latte, caffè, fette biscottate con marmellata o cereali, frutta fresca – continua il nutrizionista – nella mattinata una merenda con frutta fresca o yogurt o una fetta di torta. Poi a pranzo pasta e legumi o riso e un frutto”. Per cena è preferibile mangiare un passato di verdure o carne bianche o uova o carne rossa con verdure alla griglia o cotte. Il pane è integrale, e non deve mancare tanta acqua e la frutta. “Alla sera è necessario evitare solo i grassi” aggiunge il medico.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>La conversione del Made in Italy è in atto