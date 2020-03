Coronavirus, in Emilia Romagna testato il ventilatore che assiste due pazienti. Ideato e realizzato in 72 ore. Bonaccini: ” Straordinario”

Finalmente notizie positive. Arrivano i ventilatori che assistono due pazienti contemporaneamente. Sono i respiratori capaci di collegarsi a due persone invece che una, che la Regione Emilia-Romagna sta per ordinare e utilizzare per far fronte all’emergenza. Il progetto è stato ideato e realizzato in 72 ore, ed il prototipo è pronto per l’uso. “E’ come moltiplicare i pani e i pesci” spiega Sergio Venturi, commissario per l’emergenza. “Si tratta di una notizia formidabile che ci riempie di orgoglio: molti, anche chi ci guardava con scetticismo, ci riconoscerà quello che siamo stati capaci di fare” Continua. Inoltre il commissario aggiunge:” Stiamo lavorando in queste ore a una rete regionale dei laboratori per non accumulare ritardi, fare statistiche più accurate e intervenire tempestivamente su eventuali picchi di infezione in determinate zone del territorio”.

Coronavirus, l’idea che può salvare più pazienti

Si tratta di un circuito innovativo che permette di utilizzare un ventilatore polmonare per più pazienti contemporaneamente. Lo strumento è stato realizzato da un’azienda di Mirandola nel distretto biomedicale modenese, la Intersurgical e potrebbe rivelarsi fondamentale per moltiplicare i posti letto in terapia intensiva. In particolare il professore Marco Ranieri, ordinario dell’Università di Bologna, dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche ha avuto la brillante idea e insieme ad altri colleghi ha realizzato il progetto. “E’ già stato testato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna e funziona” spiega Bonaccini, il presidente della Regione Emilia-Romagna. “Già nei prossimi giorni – prosegue – ordineremo quelli necessari e i primi saranno inviati nelle province dove la situazione è più critica”. Conclude: “E’ davvero una notizia straordinaria, che dice tanto della nostra terra. Ci siamo sempre rialzati, e lo faremo anche questa volta. Insieme“.

