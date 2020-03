Coronavirus, una nuova strada per fermare il Covid -19

Covid-19: “il coronavirus come un cristallo”. Gli studiosi tedeschi a lavoro per aprire una nuova strada che possa inibire la riproduzione del virus.

E’ al vaglio uno studio per individuare una nuova strada per capire come fermare il coronavirus che continua a spaventare il mondo. Se in Cina stanno lentamente tornando alla vita normale, l’Europa e gli Stati Uniti continuano a tremare. Uno studio tedesco, però, ha individuato la struttura della proteasi responsabile della sua replicazione e che potrebbe essere fondamentale per capire come inibire la replicazione del virus.

Covid-19, al vaglio uno studio per capire come inibire la replicazione del virus

Sono tantissime le persone che continuano ad ammalarsi e morire per il coronavirus in tutto il mondo. I ricercatori non si fermano un attimo per trovare un vaccino che possa fermarlo. Se in Cina sarebbero pronti ad una nuova sperimentazione, uno studio tedesco ha evidenziato la struttura del coronavirus che avrebbe la forma di un cristallo e i colori di una pietra preziosa.

I ricercatori dell’Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie e dell’University of Lübeck nella ricerca pubblicata su ‘Science’ hanno messo a punto lo studio che potrebbe essere utile per indivuare l’inibitore attraverso l’architettura 3D. Lo studio potrebbe essere importante per individuare il tipo di farmaco con cui bloccare il virus.

In tutto il mondo, dunque, si sta correndo per cercare di trovare il prima possibile un farmaco o il vaccino che possa fermare la pandemia. I numeri, al momento, continuano a far paura. Solo in Italia, in base all’ultimo bollettino della protezione civile, ci sono 4032 deceduti su 37.860 contagiati. Anche nel mondo il coronavirus continua a far paura e molti Paesi come Francia e Spagna hanno adottato le stesse misure dell’Italia. La speranza, dunque, è che la cura medica in grado di fermare l’emergenza arrivi il prima possibile.