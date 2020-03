Covid-19, giocavano a carte: esplode nuovo focolaio

Covid-19, nuovo focolaio in una città italiana: la causa è incredibile e sarebbe riconducibile ad una partita a carte

Nell’emergenza coronavirus che attanaglia ormai da diversi giorni il nostro paese, si riscontra un nuovo focolaio. Per la precisione in Veneto, nel comune di Cordignano, in provincia di Treviso. I casi positivi sono 14, per la maggior parte si tratta di anziani. E la causa della diffusione del virus sarebbe incredibile: gli over 70 frequentavano tutti lo stesso bar, giocando abitualmente a carte. Così, la malattia si sarebbe trasmessa tra loro.

Il ‘Gazzettino di Treviso’ riporta che il sindaco di Cordignano, Alessandro Biz, ha comunicato la notizia ai parenti delle persone contagiate e a tutti i conoscenti che potrebbero aver preso contatto con loro. La partenza del focolaio sarebbe avvenuta ad un tavolo di quattro anziani, conoscenti e giocatori soliti in gruppo, stando agli esiti delle ricerche e alle ricostruzioni degli spostamenti delle persone contagiate. Il virus, con le carte a fare da veicolo, avrebbe dunque contagiato successivamente altri dieci avventori dello stesso bar. Uno dei contagiati, a breve, potrebbe essere dimesso. Si attende l’esito del tampone per verificarne la guarigione. Ci sono sospetti anche su possibili ulteriori contagi nel bar del bocciodromo della stessa Cordignano.

