Una donna muore a Montecchio, comune marchigiano, ha perso la vita prima che arrivasse l’esito del tampone. Era positiva

Una donna è morta poche ore a Montecchio, prima ancora di aver ricevuto l’esito del tampone che è poi risultato positivo. Lo annuncia il sindaco di Montecchio, Federico Gori, che spiega che si «si tratta di un caso di importazione: la paziente era andata nelle Marche per motivi di salute ed è tornata in gravi condizioni. Gli è stato fatto il tampone ma è deceduta prima di conoscere l’esito, purtroppo positivo. E’ importante che anche chi credeva che fossimo un’isola felice mantenga i comportamenti corretti. Questa notizia rafforza le indicazioni a rispettare le regole. Mettiamoci più attenzione, cerchiamo di rispettare i danni. Ve lo chiedo dal profondo del cuore. facciamolo per chi deve lavorare e non può restare a casa. Facciamolo e andrà tutto bene».

Donna muore, l’appello del sindaco

La paziente è il primo caso nel comune di Montecchio: «Si tratta di una paziente anziana. Il mio pensiero e il mio abbraccio più grande va a tutta la famiglia. Stiamo cercando insieme alla Asl quali sono le persone da mettere in isolamento: sono già ben consce loro stesse che prima di tutto per la loro salute devono mettersi in isolamento». Intantoi n un giorno sono saliti a 1567 i casi positivi registrati nelle Marche su 4109 test effettuati. Rispetto a martedì si tratta di ben 196 persone risultate positive al Coronavirus in più. Un numero che continua a far preoccupare, ma sicuramente legato al maggior numero di tamponi effettuato nelle scorse ore 537, contro i 335 di martedì. I pazienti positivi nella provincia di Pesaro Urbino sono saliti a 910, nella provincia di Ancona sono 403, nella provincia di Macerata sono 160, nella provincia di Fermo sono 46 e in quella di Ascoli Piceno 25. Dei 1567 positivi, 119 sono ricoverati in terapia intensiva, 580 in terapia non intensiva, 58 in area post critica.

