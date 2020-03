Francesco Facchinetti rivolge un appello contro i suoi colleghi: “Si lamentano della quarantena dai loro attici. In testa non hanno niente”

Francesco Facchinetti si sfoga sui social con indignazione contro i suoi colleghi vip che si lamentano di dover rimanere in casa. “Ma i personaggi famosi che si lamentano della quarantena dai loro attici, ville, appartamenti da 400 mq in su, ma cosa hanno nella testa? – twitta – Ma lo capiscono che ci sono persone sole, famiglie costrette a stare rinchiuse in un monolocale o situazioni anche peggiori?”. Così il manager degli artisti si rivolge a tutti i suoi colleghi, arrabbiato per i comportamenti mostrati da alcuni vip. Poi continua il suo sfogo anche su Instagram:” A loro vorrei dire 4 cose: la prima che in Italia ci sono persone che stanno affrontando questa quarantena da sole, che hanno perso mogli, mariti, figli, fidanzati e fidanzate, e devono affrontare questo momento da soli. – prosegue – Seconda cosa, in Italia ci sono un sacco di famiglie che abitano in un monolocale, terza cosa ci sono persone che una casa nemmeno ce l’hanno. Quarta cosa, d’ora in poi prima di piangere dai vostri profili, ripensate ai primi tre punti e soprattutto spendete questo tempo a studiare, perché si evince dalle vostre stories che nella vostra testa non abbiate un ca***. Niente”.

Francesco Facchinetti e la sua quarantena

Il vip sta trascorrendo la quarantena nella sua casa di Mariano Comense con la moglie e i due figli. “Questa quarantena mi sta facendo capire – sempre più indignato – quanto tante persone che hanno la grande fortuna di aver trasformato la loro passione nel loro lavoro non se lo meritano, perché nella loro testa non hanno un ca*** di niente – si batte sui social – Visto che non avete studiato nulla quando dovevate andare a scuola, approfittate e studiate adesso”. Il manager degli artisti non ha fatto nomi, ma sicuramente il messaggio è arrivato dritto e chiaro a chi si è sentito chiamare in causa.

