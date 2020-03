Nuova splendida notizia dal Cotugno di Napoli. L’unico farmaco che al momento ottiene risultati per la lotta al coronavirus ha raggiunto un altro risultato

Nuova splendida notizia dal Cotugno di Napoli. L’unico farmaco che al momento ottiene risultati per la lotta al coronavirus ha raggiunto un altro risultato. Tuttavia non ci sono ancora certezze scientifiche definitive. Intanto la notizia recente è che sono stati estubati oggi due pazienti positivi al coronavirus e curati all’ospedale Cotugno di Napoli. I due curati con il Tocilizumab, il farmaco anti-artrite che ha dato miglioramenti nel trattamento della polmonite che complica l’infezione da Covid 19. E’ quanto annuncia all’Ansa Vincenzo Montesarchio, infettivologo dell’ospedale Cotugno di Napoli. “Al primo era stato somministrato il farmaco il 7 marzo, al secondo il 10 marzo. Erano entrambi in rianimazione in prognosi riservata”. I due pazienti hanno rispettivamente 63 e 48 anni. Sono i primi a far registrare questo miglioramento tra quelli che a Napoli vengono trattati con il Tocilizumab.

Nuova splendida notizia, parla Ascierto

“Attualmente sono in ventilazione assistita ma da qui a un paio di giorni. Se mantengono il livello di respirazione attuale, potranno essere trasferiti in reparto. “E’ un’ottima notizia – commenta Montesarchio – erano in condizioni molto gravi. In rianimazione, intubati con una polmonite a evoluzione pessima e con prognosi riservata. I due erano in pericolo di vita e invece hanno reagito molto bene al farmaco. Sono in tutto 20 i pazienti trattati al Cotugno di Napoli con il Tocilizumab: i due estubati oggi erano tra i primi su cui era iniziato il trattamento. E’ una bellissima notizia, arrivata proprio nel giorno in cui è partita la sperimentazione, questo ci incoraggia”. Queste le parole Paolo Ascierto, direttore dell’unità di immunologia clinica del Pascale. “Il fatto che due pazienti che erano in gravi condizioni siano stati estubati – spiega – e’ un segnale positivo e di speranza. Anche per gli altri pazienti che abbiamo trattato nei giorni successivi e continuiamo a monitorare. Siamo contenti, ma sempre nel cauto ottimismo. In attesa dei risultati della sperimentazione partita oggi”.

