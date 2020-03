Supermercati chiusi nel weekend. Si decide in queste ore confrontandosi con le altre istituzioni locali. Ma le Regioni sono divise

Il governo pensa ad una stretta sugli orari dei market. Si decide in queste ore confrontandosi con le altre istituzioni locali. Ma le Regioni sono divise. Se il Veneto ha optato per una stretta la Lombardia invece è più critica. Da Palazzo Chigi intanto arriva una precisazione circa alcune ipotesi circolate nelle ultime ore: “I supermercati, gli ipermercati e i negozi di generi alimentari resteranno aperti durante il fine settimana”. Tuttavia, la scelta di modulare gli orari degli alimentari è sul tavolo del Governo. Conte aveva anticipato qualcosa. Adesso bisogna attendere l’accordo tra le parti. Non è da escludere che il Veneto possa agire autonomamente in accordo con il Governo qualora il governatore ritenesse opportuna un’altra linea.

Supermercati chiusi nel weekend, le reazioni politiche

Come detto, il governatore del Veneto Luca Zaia ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura dei negozi nei festivi e chiude parchi e giardini pubblici. Limitati inoltre gli spostamenti anche con il cane entro i 200 metri di distanza dall’abitazione. “A me spiace firmare queste restrizioni, ma i dati ci fanno preoccupare”, ha detto Zaia.