Muore una donna in un tragico incidente all’altezza di Firenze. La 37 viaggiava con un’auto e si è scontrata con un mezzo pesante

Tragico incidente sull’autostrada del Sole all’altezza di Firenze. A perdere la vita una donna di 37 anni di Jesolo, situato in provincia di Venezia- Il tutto è avvenuto in piena notte. Poco dopo le 4, nel tratto tra Firenzuola e Aglio in direzione Sud all’altezza del chilometro 32. si sono scontrati un mezzo pesante e un’autovettura nella quale viaggiava la donna. Sul luogo dell’evento sono subito intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale. Per liberare la vittima e per rimuovere i mezzi sono intervenuti anche i soccorsi meccanici e il personale della Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Tragico incidente, scontri in aumento nella zona di Firenze

Gli incidenti sono in aumento nella zona di Firenze. Proprio tre settimane fa a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante, si sono formati fino a 7 chilometri di coda, ora in diminuzione, sull’A1 tra lo svincolo Firenze Sud e l’uscita Incisa – Reggello in direzione Roma. La coda si è formata per permettere i lavori di ripristino a seguito dell’incidente che coinvolto un autotreno finito fuori strada. Sull’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco. Non ci furono vittime, ma i pompieri aiutarono il conducente del mezzo pesante a uscire dall’abitacolo, dove era rimasto bloccato. Per effettuare il tutto dovette intervenire un carro munito di gru.

